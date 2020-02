Narrenfreiheit für Mäschgerle und Co.

Narren an die Macht, in Bezau herrscht eine närrische Zeit

Natürlich stand auch in diesem Jahr alles unter Aufsicht der Bezauer Fasnachtszunft. Regiment führend stand das Prinzenpaar, Prinzessin Olivia Graf und Prinz Adrian gemeinsam mit dem Kinderprinzenpaar Prinzessin Theresa Kaufmann und Prinz Valentin Hohenegg, an der Spitze. In Gefolgschaft der schneidigen Gardemädchen und die Bezauer Cobra, welche Bürgermeister Gerhard Steurer mitsamt seiner Gemeindevertretung in Gewahrsam genommen hatte.