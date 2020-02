Kunterbuntes Faschingstreiben in Lingenau

Hunderte Mäschgerle, beste Stimmung und prächtiges Wetter beim Lingenauer Faschingsumzug.

Lingenau. Die Narren waren in Lingenau unterwegs und übernahmen am Samstagnachmittag das Kommando in der Vorderwälder Gemeinde. Bei bester Stimmung beteiligten sich Hunderte Mäschgerle am Umzug und sorgten für einen Höhepunkt im Vorderwälder Fasching. Auch die Zuschauer ließen sich von der ausgelassenen Atmosphäre anstecken. Und so wurde nach dem Umzug auf dem Schulplatz ausgelassen weitergefeiert.