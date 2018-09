Das war die dritte Auflage des FAQ Bregenzerwald

Schwarzach - Das FAQ Bregenzerwald ging am Wochenende in die dritte Runde. Heuer drehte sich alles um die Fragen "Müssen wir reden?", "Alles gut?" und "Gehört sich das?".

Improvisation war beim darauffolgenden Programmpunkt nötig – der geplante Talk mit dem Kriegsberichterstatter Wolfgang Bauer konnte nicht stattfinden, weil dieser spontan nach Nordkorea (!) entsendet wurde. Deshalb interviewte stattdessen Autor Christian Seiler den Hotelier, Unternehmer und Politiker Sepp Schellhorn. Es folgte eine traditionelle Wälder Jause bei musikalischer Untermalung durch „Luisa und an Znünnar“ in der Alten Säge, bis beim Hauptabendprogramm die Journalistin Alexandra Föderl-Schmidt in der Kaufmann Zimmerei ein hochkarätiges Podium (Jungunternehmerin Agnes Aistleitner, Vinzirast-Gründerin Cecily Corti, Wirtschaftsberater Alois Flatz und Afrika-Experte Prinz Asfa-Wossen Asserate) zum Thema „Ist das mein Problem“ befragte. Für einen besonders atmosphärischen Abschluss sorgten die Grandbrothers mit ihren elektronischen Klavier-Sounds. Ein voller, gelungener Tag 2.

Tag 3: “Ist Handwerk Kunst?”

Der dritte Tag bei einem Festival ist ja oft wie das siebente Jahr in einer Ehe. Die erste Verliebtheit ist verflogen und der Alltag und die harte Arbeit beginnt. Nicht aber beim FAQ Bregenzerwald. Auch am Samstag gab es wieder ganz große Gefühle und tiefgehende Gespräche auf den Bühnen, so wie es in einer guten Beziehung eben sein soll. Also kein Grund für eine Paartherapie. Auch wenn das Gespräch in der Remise Bezau zwischen Christian Seiler und Michael Köhlmeier einen Blick in die Seele des wohl tollsten Schriftstellers überhaupt zu ließ. Dass dieser ein ganz großer Denker ist, ist ohnehin schon allen klar, dass er auch einen sehr feinen Humor hat und wunderbare Witze erzählt, steht spätestens seit Samstag Abend fest.