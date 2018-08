Das sagt Vanessa Mai über Helene Fischer

Vanessa Mai ist die Schlager-Prinzessin, doch was denkt sie über Schlager-Queen Helene Fischer?

Vanessa Mai und Helene Fischer gehören zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands. Helene Fischer ist die absolute Schlager-Queen und füllt Stadien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

In einem Interview mit „Closer“ sprach Vanessa Mai nun über ihre Konkurrentin Helene Fischer, aber auch über ihren schweren Unfall und ihren Image-Wandel. “Ich finde sie als Mensch supersüß und sie ist eine absolute Ausnahmekünstlerin. Aber wir sind unterschiedlich, als Künstler und auch in den Shows.”

Vanessa ist auch sehr ehrgeizig und gar kein Urlaubs-Typ. Die Schlagersängerin Vanessa Mai (“Ich sterb für dich”) kann mit langen Urlauben wenig anfangen. “Ich nehme gelegentlich schon mal eine Auszeit”, sagte die 26-Jährige der Deutschen Presse-Agentur: “Doch nach zwei bis drei Tagen ist es auch gut. Dann fängt mein Kopf an, kreativ zu werden. Ich will wieder loslegen und habe Hummel im Hintern.” Als Arbeit empfinde sie ihren Job nicht: “Ich bin eine der ganz wenigen Menschen, die ihren Traum leben dürfen.” Dies treibe sie an, Musik sei ihre Leidenschaft.