Das Protestkomitee tagt erst nach Ostern

In der Causa RW Rankweil wird die zweite Instanz über das Nichtantreten und die Strafbeglaubigung im Spiel gegen Dornbirner SV ein Urteil kundtun.

RANKWEIL. Am Dienstag, 23. April, nach Ostern tag das Protestkomitee des Vorarlberger Fußballverbandes mit Vorsitzendem Wolfgang Schwarz und den beiden Mitgliedern Olivia Lerch und Hans Peter Lorenz zur Causa RW Rankweil. In erster Instanz hat der STRUMA die VL-Begegnung von RW Rankweil und Dornbirner SV wegen Nichtantreten von Rankweil mit 3:0 und drei Punkten für die Haselstauder strafbeglaubigt, Rankweil erhält zudem eine Ordnungsstrafe von 500 Euro. „Für uns Unverständlich das das Spiel nicht verschoben wurde. Wir hoffen das das Urteil in erster Instanz aufgehoben wird und eine Neuaustragung der Partie“, sagt RW Rankweil Obmann Gernot Eiler. Gibt das Protestkomitee dem Urteil der STRUMA Recht, dann können die Rankweiler nur noch den Weg über den ÖFB gehen. Apropos Rankweil: Stipo Palinic bleibt auch definitiv Trainer in der nächsten Saison 2019/2020.