CL-Quali: Salzburg mit souveränem Heimsieg

Red Bull Salzburg steht nach einem 3:0-Heimsieg gegen Shkendija Tetovo aus Mazedonien mit einem Bein in der nächsten Runde der Champions League Qualifikation.

Österreichs Meister Red Bull Salzburg empfing im Hinspiel der 3. Runde der Qualifikation zur Champions League Shkendija Tetovo aus Mazedonien und ging dabei als klarer Favorit in die Partie. Salzburg startete gut und kam durch Dabbur in der 11. Minute zum ersten Treffer – dieser wurde aber zurecht wegen Abseits aberkannt. Wenige Minuten später wurde Dabbur im Strafraum zu Fall gebracht und verwandelte den fälligen Elfmeter selbst zum 1:0. In weiterer Folge hatten die Hausherren das Spiel im Griff – die Gäste kamen dennoch zu zwei guten Möglichkeiten. Dank Keeper Stankovic blieb es jedoch bei der knappen Führung. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erhöhte Dabbur nach Junuzovic-Freistoß per Kopf auf 2:0.