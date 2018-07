Bulldozer gegen Luxusautos

Im Kampf gegen Schmuggel setzt der philippinische Präsident Duterte auf Abschreckung.

Abschreckung

Bulldozer machen Motorräder und Luxusautos platt. So will die philippinische Regierung unter Präsident Rodrigo Duterte ein Zeichen gegen Schmuggel und Korruption setzen. Am Montag war Duterte persönlich dabei, als 60 Luxuswagen, die illegal ins Land gebracht worden sein sollen, zu Schrott verwandelt wurden.