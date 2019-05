Bregenzer Winzer im Tiefenrausch: Möth versenkt Weinfässer im Bodensee

Der Bregenzer Winzer Möth ließ am Mittwochnachmittag zwei Weinfässer mit je 1.000 Liter Rot- und Weißwein im Bodensee versenken. Der Wein soll in 60 Metern Tiefe lagern und reifen.

Das Projekt “Tiefenrausch” ist am Mittwochnachmittag gestartet: Der Bregenzer Winzer Josef Möth ließ zwei Edelstahltanks, gefüllt mit Rot- und Weißwein aus seinem Hain, im See zwischen Bregenz und Lochau versenken. In 60 Metern Tiefe soll der Wein zumindest bis im November ruhen und reifen.