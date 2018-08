Bregenz Handball startet gegen den Meister in die neue spusu LIGA

Ein heisseres Auftaktduell, als gegen den amtierenden Meister, kann man sich in der Handball Arena Rieden wohl kaum vorstellen. Am Freitag, den 31. August geht´s ab 19:00 Uhr zur Sache.

Aufbruchstimmung beim Fanclubtreffen

“Die Spiele zuletzt geben uns ein richtig gutes Gefühl. Man spürt, dass diese Mannschaft eine Einheit ist und ein gemeinsames Ziel hat. Wenn die komplette Bank in einem Testspiel aufspringt und sich mit den Teamkollegen freut, dann ist das ein Signal an uns. Wir werden voll positiver Stimmung in diese Saison gehen und unsere Bregenzer unterstützen, wo es geht. Wir wünschen uns die ganze Halle in Gelb, das wäre eine tolle Sache,” lautet der einhetliche Tenor des Fanclubs.