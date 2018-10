Brasilianischer Profi-Fußballer bestialisch getötet

Brasiliens Fußball steht unter Schock. Wie die Behörden aus dem Land des fünfmaligen Weltmeisters am Montag bekannt gaben, wurde der 24-jährige Daniel Correa Freitas mit abgeschnittenen Genitalien und nahezu enthauptet vorgefunden.

Die Leiche des Mittelfeldspielers, der vom Topklub FC Sao Paulo an den Zweitligisten Esporte Clube Sao Bento aus dem Bundesstaat Parana ausgeliehen war, sei am Samstag am Rand der Bundesstaat-Hauptstadt Curitiba entdeckt worden.