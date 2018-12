Boxen: Wilder behielt WM-Titel mit Remis im Duell mit Rückkehrer Fury

Deontay Wilder hat seinen WM-Titel im Schwergewichtsboxen erfolgreich verteidigt. Der 33-jährige US-Amerikaner trennte sich Samstagnacht in Los Angeles vom Briten Tyson Fury unentschieden (115:111, 112:114, 113:113) und behält damit den Gürtel des World Boxing Council (WBC).

In einem weitgehend unspektakulären Kampf teilte Wilder die härteren Schläge aus und hatten seinen 2,06 Meter großen und 116,3 Kilogramm schweren Rivalen zweimal am Boden. Sowohl in der neunten als auch in der zwölften Runde musste Fury angezählt werden.