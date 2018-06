Bodensee-Vorarlberg Tourismus zieht positive Bilanz

Im zwanzigsten Jahr ihres Bestehens kann die Tourismus-Destination Bodensee-Vorarlberg eine erfreuliche Bilanz ziehen: Die Nächtigungszahlen sind abermals um 2,4 Prozent gestiegen.

Am Dienstag fand die Jahreshauptversammlung von “Bodensee-Vorarlberg Tourismus” in Hohenems statt. Karlheinz Hehle vom Hotel Schönblick in Eichenberg wurde für weitere drei Jahre als Vereinspräsident bestätigt, ebenso sein Vize, der Harder Bürgermeister Harald Köhlmeier. Neu im Vorstand sind Susanne Denk vom Hotel Schwärzler in Bregenz, Christoph Fulterer vom Landgasthof Schäfle in Feldkirch sowie Stefan Tiefenbacher vom Gasthof Kreuz in Bildstein.