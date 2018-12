Bludenz Hl. Kreuz: Pfarre startet Spendenaufruf für wärmere Kirche

Weil die Kirche im Winter zu kalt war, startete die Pfarre Bludenz Hl. Kreuz einen Spendenaufruf. VOL.AT sprach mit Pfarrer Adrian Buchtzik und Pfarrgemeinderätin Christine Vonblon.

“Sie haben es vielleicht schon bemerkt: Mit dem Sinken der Temperaturen draußen wird es auch in der Kirche, v.a. in der Hl. Kreuz Kirche kälter. Wie manche von Ihnen vielleicht wissen, ist die finanzielle Situation unserer Pfarrgemeinde äußerst angespannt”, heißt es derzeit auf der Homepage der Pfarre Hl. Kreuz in Bludenz. Die gut besuchte Kirche war im Winter bisher nur schwer warm zu halten, daher wurde nun ein Spendenaufruf gestartet.

Pfarrer Pater Adrian Buchtzik und Pfarrgemeinderätin Christine Vonblon sind das Team hinter der Spendenaktion. “Erlagscheine austeilen kann jeder”, dachten sich die beiden – eine neue Idee musste her. Eine originelle Idee wurde gesucht und schließlich auch gefunden: Passend zur Weihnachtszeit wurden fünf verschiedene Karten gestaltet, die sich rund um die Themen Wärme, Licht und Miteinander drehen. Mit dem Erwerb des Kartensets kann jeder freiwillig einen Beitrag dazu leisten, dass die Gottesdienste in der Kirche Hl. Kreuz künftig einlandender und wärmer werden.

Aktion findet Anklang

Die Aktion der Bludenzer Pfarre findet Anklang in der Bevölkerung, auch die Diözese in Feldkirch wurde darauf aufmerksam. Andreas Weber, Direktor der Finanzkammer, kennt den Fall der Pfarre Hl. Kreuz: “Es ist eine willkommen Aktion mit schönen Karten, die man erwerben kann”, sagt er gegenüber VOL.AT. “Wir haben die finanzielle Lage der Pfarren in Vorarlberg gut im Griff”, erklärt Weber. Die Aktion der Pfarre Hl. Kreuz ist seiner Aussage nach kein Einzelfall: “Jede Pfarre hätte gerne mehr finanzielle Mittel zur Verfügung. Daher begrüßen wir auch solche Aktionen, sprich wenn eine Pfarre es selbst in die Hand nimmt.”