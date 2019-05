BirdLife sieht Artenvielfalt im Vorarlberger Rheindelta gefährdet

Die Entwässerung der Böden im Vorarlberger Rheindelta am östlichen Bodenseeufer gefährdet den Lebensraum zahlreicher, teils bedrohter Tier- und Pflanzenarten.

Davor warnte am Dienstag die Vogelschutz-Organisation BirdLife in einer Aussendung. Die Situation könnte nach Ansicht der Vogelschützer aber mit einfach umzusetzenden Maßnahmen verbessert werden.

Wiesen feucht halten

Um die Situation zu verbessern, schlägt BirdLife zwei Maßnahmen vor: einerseits das Wasser im Verbindungsgraben zwischen zwei Pumpwerken zu stauen und so die angrenzenden Wiesen feucht zu halten, andererseits Bodenseewasser aus der Fußacher Bucht durch eine bereits bestehende Rohrleitung in das Rheindelta einzuleiten. Diese zwei Schritte seien auch in einer Erhebung des Landes zum Thema vorgeschlagen worden, erklärte Johanna Kronberger von BirdLife Vorarlberg gegenüber der APA.