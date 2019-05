BH-Mitarbeiter bedroht

Mögliche finanzielle Kürzungen verärgerten Arbeitslosen, da rastete 19-Jähriger in Sozialabteilung aus.

Körperverletzung und mehr

Der junge Mann, der bereits vor Jahren wegen Raub, wenig später wegen schweren Raubes und anderer Delikte bestraft wurde, muss sich noch wegen Körperverletzung und anderer „kleinerer“ Delikte verantworten. Alles in allem bekommt er 11,5 Monate Haft, die er absitzen muss. „Mein Mandant arbeitet wirklich hart an sich, um sein Leben in den Griff zu bekommen“, führt Verteidigerin Astrid Nagel aus. Er sei in ein engmaschiges Netz integriert, bei dem alle zusammenarbeiten und ihm helfen wollen, in ein normales Leben ohne Kriminalität zurück zu kehren. Vor Gericht scheint es der junge Mann ehrlich zu meinen, ob er es durchhält wird man sehen. Neben der verhängten Strafe sind noch sechs Monate auf Bewährung offen. 500 Euro muss er wegen einer Körperverletzung bezahlen. Der Staatsanwalt hat bereits angekündigt, das Urteil zu bekämpfen, er will eine höhere Strafe.