Betrunkener Motorradlenker in Vorarlberg zweimal von Polizei gestoppt

Bei der nunmehrigen Kontrolle im Kreuzungsbereich Herrenau/Hauptstraße in Bürs missachtete er die Anhaltezeichen der Polizisten und versuchte, über eine Eisenbahnbrücke davon zufahren. Rund 300 Meter hinter der Kontrolle nahm die Flucht aber ein jähes Ende. Der 31-Jährige stürzte in einer Linkskurve. Nachdem die Beamten Erste Hilfe geleistet hatten, wurde der Mann in das Krankenhaus nach Feldkirch eingeliefert. Er wird angezeigt. (APA)