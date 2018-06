Begeisterndes Grillfest der HLW

Schüler und Lehrer der HLW Rankweil feierten ein rauschendes Grillfest mit musikalischen und schauspielerischen Glanzleistungen der Schüler auf der Bühne.

RANKWEIL Zum Schuljahrsende feierte die HLW Rankweil auch heuer ein rauschendes Grillfest, auf dem Schülerinnen und Schüler brillante Darbietungen präsentierten. Der Gaumenschmaus schmeckte mit der Livemusik von Chor und Schülerband noch besser. Die Schulband sang mit „Walking on sunshine“ und „Hold back the river“ einen schönen sonnigen Sommer herbei. Die 2b bereicherte das Grillfest mit den populärsten Schlagerhits, und dazu passend kam auch bei den dritten Klassen in den schönsten Dirndln Wiesn-Stimmung auf.