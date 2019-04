B&B Italia Outdoor exklusiv bei Höttges

B&B Italia zelebriert einen unnachahmlichen Mix aus Kreativität und zeitloser Eleganz.

Mit Qualität und viel Liebe zum Detail bietet B&B Italia mit Mirto zeitlose Eleganz für den Außenbereich. Ein leichte Aluminiumstruktur in Kombination mit Hanffasern verleiht den Outdoormöbeln einen eleganten natürlichen Look. Die Kanten werden meisterhaft um die Profile herum geschnitten, genäht und verklebt, um minimalistisch leicht zu wirken. Eine Kollektion, die zudem formal und physisch auf Langlebigkeit ausgelegt ist.

Mit Ribes lässt sich Ihr persönlicher Geschmack auf höchstem Niveau individuell umsetzen. Basis ist eine Futon mit flexiblen Glasfaserlamellen, auf dem ein Aluminiumrahmen ruht. Zahlreiche Farb- und Materialvarianten und eine große Vielfalt an Abdeckungen und Oberflächen lassen jeden Wunsch individuell realisieren. Je nach Umgebung entsteht mit diesem neuen modularen Sitzsystem von Antonio Citterio ein besonders lebendiger und weicher Look in Ihrem Außenbereich. Auch im Laufe der Zeit kann Ribes durch Hinzufügen neuer Elemente neu konfiguriert werden. Vielseitigkeit und Individualisierung in Perfektion.