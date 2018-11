Bayern-Boss gesucht: Kahn vor Rückkehr nach München?

Oliver Kahn ist Medienberichten zufolge der Wunschkandidat von Bayern München bei der anstehenden Umstrukturierung der Führungsspitze. Zunächst könnte es demnach eine interessante Übergangslösung geben.

Wird Oliver Kahn neuer FC Bayern-Boss? Uli Hoeneß gab bekannt sich in den nächsten zwei bis drei Jahren von der Führungsebene verabschieden zu wollen. Spekulationen zufolge könnte Torwart-Legende Oliver Kahn in dessen Fußstapfen treten. Doch was ist dran an den Gerüchten?