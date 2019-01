Ball der Vorarlberger: Der Bregenzerwald grüßt am Wiener Tanzparkett

Der traditionsreiche Ball der Vorarlberger in Wien wird heuer von einer Region ausgerichtet.

Unter dem Motto “die tanzende Juppe” bitten die Regio Bregenzerwald mit ihren 24 Mitgliedsgemeinden und der Verein der Vorarlberger in Wien am Samstag, 26. Jänner 2019, in der Bundeshauptstadt aufs Tanzparkett. Wie in jedem Jahr geht die Veranstaltung auch heuer in den Festsälen des Palais Ferstel über die Bühne. Der Kartenvorverkauf startet am 17. Jänner.