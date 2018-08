Bademeister sind in Vorarlberg Mangelware

Im Sommer mangelt es den Freibädern selten an Gästen, dafür umso eher an Bademeistern. Kurzfristige Ausfälle sind kaum ersetzbar und gutes Personal nur schwer zu halten.

In Deutschland sind Bademeister bereits seit Jahren Mangelware. Die Gründe dafür sind vielseitig. Der große Boom der Freibäder begann in den 1960ern, was in den vergangenen Jahren in einer Pensionswelle der damals eingestellten Bademeister gipfelte. Hinzu kommt, dass der Bademeister eine mehrjährige Lehrausbildung ist – die durch Wochenendarbeit, lange Arbeitszeiten im Sommer und schlechtem Image nur wenig attraktiv erscheint.