Austria-Sambaduo erlegte FC Höchst

Drei der vier Treffer der Austria Lustenau Amateure gehen auf das Konto von zwei Brasilianern

Es wird für Austria Lustenau Amateure und auch für Höchst enorm schwierig einen Startplatz für die nächstjährige Eliteliga Vorarlberg zu schaffen. Mit dem 4:2-Heimsieg hat sich die zweite Kampfmannschaft der Grün-Weißen aber wieder in aussichtsreiche Position gebracht, doch ohne die Unterstützung der Kaderspieler wird es wohl nicht zu einem Top-Sechsplatz reichen. Auf alle Fälle ist die Fohlentruppe der Austria wieder auf einem einstelligen Tabellenplatz. „Wenn wir mit acht Unter-18-Jährigen Spielern in der Startelf siegen, ist das eine Riesensache und spricht für die Entwicklung im Team“, freut sich Austria Lustenau Amateure-Cotrainer und Spieler Thiago de Lima Silva. Der 35-jährige Routinier sieht zum vierten Mal Vaterfreuden entgegen. Seine Frau Aline wird im Jänner kommenden Jahres das vierte Kind auf die Welt bringen. Der einzige Kaderspieler der Austria, Gabryel Monteiro machte auch den Unterschied aus: Der erst 19-jährige Mittelfeldspieler erzielte zwei der vier Treffer und leistete zweimal die mustergültige Vorarbeit zu den weiteren Toren. Damit empfahl sich Monteiro mit seiner starken Vorstellung und als Vollstrecker auch für die Profis. Einen großen Fortschritt hat auch Torschütze Jeferson Barbosa da Cruz in den letzten Wochen gemacht. Beim Führungstor knallte der Sambatänzer den Ball unter die Querlatte (29.). Einwechselspieler Magno Hartmann besorgte in der Nachspielzeit den umjubelten Endstand. „Wir können uns im dünnen Kader keine Ausfälle erlauben. Die junge Austria gewann mit viel Spielwitz und großer Laufbereitschaft. 45 Minuten waren von uns gut, das ist aber in dieser Leistungsstufe zuwenig“, war Höchst-Trainer Bernhard Erkinger ob den gezeigten Leistungen enttäuscht. Dabei blieb eine Aufholjagd der Rheindelta-Elf nach Seitenwechsel ohne Belohnung. Binnen elf Minuten machte Höchst durch Dolunay Ücüncü und Lukas Neunteufel den Rückstand wett. Höchst-Torjäger Maurice Wunderli (22 Tore im Vorjahr), der erst im Frühjahr wieder einsatzbereit ist, wird in der Offensive sträflich vermisst.