„Athletik und Teamgeist“

Schwarzach war Gastgeber der Schweizer Meisterschaften im Faustball.

In den letzten Jahren wurde es hierzulande zunehmend stiller um den Faustballsport. Während vielerorts die Vereine aufgrund mangelnden Nachwuchses aufgaben, halten in Vorarlberg vor allem die beiden Traditionsvereine Höchst und Schwarzach die Faustball-Fahnen nach wie vor hoch. Im Osten Österreichs, vor allem in Salzburg, Ober- und Niederösterreich, ist es etwas anders, dort spielen die Teams in der Österreichischen Bundesliga um den Meistertitel. Für Clubs aus dem Ländle ist dies aus fahrtechnischen Gründen nicht attraktiv, weshalb die Teilnahme an den Schweizer Meisterschaften bevorzugt wird.