Arbeitgebervertreter: Wollen Urlaub sicher nicht kürzen

Am Montag ist in der Aufregung um die Steigerung der gesetzlichen Höchstarbeitszeit ein weiterer Aspekt dazugekommen. Die Regierung plane womöglich Änderungen im Urlaubsgesetz, kritisierte der ÖGB. Das begründete er mit einer Auflistung von Beispielen für "Goldplating", die die Regierung gesammelt und über die das "profil" berichtet hatte. Arbeitgebervertreter dementierten, Urlaub kürzen zu wollen.

Wien. Als Beispiel für Goldplating – also die Übererfüllung von EU-Regeln – findet sich in der Auflistung das Urlaubsgesetz als Beispiel von der WKÖ. Die Arbeitnehmervertreter fürchteten darob, dass der gesetzliche Urlaub von fünf auf vier Wochen gesenkt werden könnte, da die Regierung “wirtschaftshörig” sei, wie es der Vorarlberger ÖGB-Chef Norbert Loacker formulierte.

Martin Gleitsmann, Leiter der Sozialpolitischen Abteilung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), sagte auf Anfrage, dass von der Regierung Beispiele gesammelt wurden, die Goldplating darstellen. “Da wurde Material gesammelt und ein Beispiel betraf den Urlaub.” Aber, beteuerte Gleitsmann: “Niemand in der WKÖ denkt daran, die fünfte Urlaubswoche infrage zu stellen.”

Massive Verschlechterungen

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher warnte in einer Aussendung am Montag vehement davor, höhere heimische Standards Stück für Stück zu beseitigen. Er sagte in Richtung ÖVP-FPÖ-Regierung, dass Übererfüllungen auch gute Gründe hätten: Österreich sei eines der wohlhabendsten und gerechtesten Länder der Welt und habe natürlich höhere Standards – “zum Glück”. “Das kommt unseren KonsumentInnen und der Umwelt genauso zugute wie den ArbeitnehmerInnen.” Sollte die schwarz-blaue Regierung diesen Schutz abschaffen, bringe das massive Verschlechterungen für Österreichs Beschäftigte, so der Sozialdemokrat.