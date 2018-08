Antenne Vorarlberg Partymix beim Hafenfest Bregenz

Er ist der Star aus dem Antenne Vorarlberg – Partymix: DJ Enrico Ostendorf! Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr mixt er Vorarlbergs coolste Musikshow im Radio.

Auch bei strömendem Regen ließen es sich die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger nicht nehmen, beim Hafenfest in Bregenz am Freitag so richtig abzufeiern. Zu den Partybeats von DJ Enrico Ostendorf tanzten die Gäste und ließen das schlechte Wetter einfach hinter sich. Hier gibt’s die Fotos vom Event.