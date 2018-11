Anklage: Lochauer Wohnung als Koks-Warenlager

Anklage geht davon aus, dass Familie Wohnung als Lagerplatz für zwei Kilo Kokain benutzte.

Nichts mitbekommen

Er gibt an, dass er schockiert gewesen sei, dass die Polizei bei ihnen im Keller Kokain gefunden habe. Dabei habe er seine Söhne immer wieder vor Drogengeschäften gewarnt. Er sei nie im Keller, bewahre seine Dinge am Dachboden auf, deshalb habe er keine Ahnung, was seine Söhne im Keller gelagert hätten. Umpacken, portionieren, aufstrecken – mit all solchen Dingen habe er überhaupt nichts zu tun. Wegen noch fehlender Zeugen musste der Prozess vertagt werden.