Anklage: Erfundene Vergewaltigungen

Ist die 40-jährige Frau, die behauptet, mehrfach vergewaltigt worden zu sein, Opfer oder Täterin?

Nach Ansicht von Staatsanwältin Viktoria Tschurtschenthaler ist die rumänische Altenpflegerin eine Täterin. Die öffentliche Anklägerin legte beim gestrigen Strafprozess am Landesgericht Feldkirch der Frau zur Last, sie habe mit ihrer Anzeige vor der Polizei einen Türken wahrheitswidrig der Vergewaltigungen bezichtigt. Deshalb wird der Angeklagten Verleumdung und falsche Zeugenaussage vor der Polizei vorgeworfen.

Platonischer Freund

Die Angeklagte hingegen gab am Montag auch vor Gericht zu Protokoll, sie sei von ihrem platonischen Freund, bei dem sie gewohnt habe, im Vorjahr an vier Tagen zum Sex gezwungen worden. An einem Tag habe er sie vier Mal vergewaltigt, an einem anderen Tag fünf Mal und an einem weiteren Tag sogar sieben Mal. Sie habe deswegen im Genitalbereich geblutet.