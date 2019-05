Amy Schumer: "Unser 'Royal Baby' ist da"

Amy Schumer ist zum ersten Mal Mutter geworden. Mit den Worten "unser 'Royal Baby' ist da" verkündete die 37-Jährige die frohe Botschaft auf Instagram.

“Um 10:55 Uhr letzte Nacht kam unser ‘Royal Baby’ zur Welt”, verkündete die 37-Jährige auf Instagram. Mit diesen Worten spielt Schumer auf die Geburt des echten “Royal Baby” an, das nur wenige Stunden später das Licht der Welt erblickte. Dazu postete sie ein Bild von sich mit ihrem neugeborenen Sohn im Arm. Auch Ehemann Chris Fischer ist auf dem Bild zu sehen, wie er der neugebackenen Mutter liebevoll einen Kuss auf die Stirn gibt.

“Es muss echt nerven, dass ich immernoch schwanger bin”

Noch vor wenigen Tageln scherzte Schumer noch in einem Instagram-Post über ihre lange Schwangerschaft. Ein Bild, welches den Comedian mit hochgezogenem Shirt bei einer Ultraschalluntersuchung zeigt, kommentierte die 37-Jährige wie folgt: “Ohja, fühlt es sich für jeden so an, als wäre ich schon eine Ewigkeit schwanger? Es muss echt nerven, dass ich immernoch schwanger bin. Stellt euch mal vor, wie es mir geht!”