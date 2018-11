Altstoffsammelzentrum Sulz ist im Werden

Im Industriegebiet Sulz haben die Tiefbauarbeiten für das neue Altstoffsammelzentrum begonnen, die ersten Mauern werden im Jänner 2019 zu sehen sein. Läuft alles planmäßig, steht der Bevölkerung ab 2020 ein modernes Recyclingzentrum für rund 50 verschiedene Altstoff- und Abfallarten zur Verfügung.

Der Neubau in Sulz ergänzt das bereits bestehende Altstoffsammelzentrum in Feldkirch. Insgesamt werden an beiden Standorten künftig 62.000 Menschen aus dem Großraum Vorderland-Feldkirch ihre Altstoffe abgeben können. Sie profitieren vor allem von kundenfreundlichen Öffnungszeiten und der Annahme von 40 bis 50 Abfallarten. Die Abfallsammelzentren hingegen können Wertstoffe sortenrein und in großen Mengen verwerten, wodurch sich ein höherer Wiederverkaufswert erzielen lässt. Auch erhofft man sich eine Reduzierung des Restmülls.