Altach startet mit Heimniederlage in die Saison

Der SCR Altach musste sich zum Saisonstart dem SV Mattersburg zu Hause mit 2:3 geschlagen geben. Aigner erzielte beide Treffer der Hausherren.

Das Spiel selbst nahm früh Fahrt auf, wobei sich kein Team eine Überlegenheit heraus spielen konnte. Als Nutz nach einem Zweikampf aufgrund einer blutigen Wunde behandelt werden musste, gelang den Gästen durch Kerschbaumer in der 20. Minute das 0:1. Die Antwort der Altacher ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Bereits in der 26. Minute sorgte Aigner nach Nutz-Vorarbeit per Kopf für den Ausgleich. Da der Ball in der 33. und 34. Minute gleich zweimal von der Torumrandung wieder zurück sprang und ein Treffer in der 35. Minute wegen Abseits aberkannt wurde, ging es mit dem 1:1 in die Halbzeitpause.