Altach holt Punkt beim LASK

Dank eines Treffers von Dobras erkämpft sich der CASHPOINT SCR Altach ein 1:1 in Pasching.

Über weite Strecken der ersten Hälfte wurde es vor beiden Toren wenig bis gar nicht gefährlich. Nur eine verunglückte Vereingabe von Goiginger nach drei Minuten, bei der Kobras auf dem Posten war, bzw. ein Dobras-Schuss auf der Gegenseite (15.) waren in der ersten Viertelstunde erwähnenswert. Altach störte den Gegner früh und verteidigte engagiert, kam aber offensiv selbst wenig zur Geltung.

Sieben Minuten vor der Pause vergab der Ex-Altacher Otubanjo nach schöner Kombination freistehend vor Kobras, in Minute 43 hatte dann aber Mwila die Führung für die Vorarlberger auf dem Fuß. Nach einem Fehler von Ranftl sah Dobras den Angreifer, der alleine vor Keeper Schlager auftauchte. Der Doppeltorschütze gegen die Wiener Austria brachte die Kugel aber nicht am Schlussmann vorbei und so blieb es zur Pause beim torlosen Remis.