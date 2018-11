AK-Wahl in Vorarlberg: Sozialdemokratische Gewerkschafter beginnen Wahlkampf

Im Jänner und Februar werden die Gremien der Arbeiterkammer neu gewählt. Die Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) um Manuela Auer will die Mehrheit der FCG/ÖAAB-Liste um Hubert Hämmerle brechen.

Das große Ziel der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) in Vorarlberg ist, bei der anstehenden AK-Wahl im Jänner und Februar Stimmen dazuzugewinnen. „Die Chance, die Mehrheit der FCG/ÖAAB Liste zu brechen, war noch nie so groß wie jetzt. Die schwarzen GewerkschafterInnen kritisieren zwar die eigene Partei in der Bundesregierung, unterstützen sie aber weiterhin“, stellt AK-Vizepräsidentin Manuela Auer der Liste von Hubert Hämmerle die Glaubwürdigkeit in Abrede.

Errungenschaften in Gefahr

„Hart erkämpfte Errungenschaften und die Rechte der ArbeitnehmerInnen sind mit dieser Konzernregierung in Gefahr. Es wird an einer der besten Sozialversicherungen der Welt herumgepfuscht, es wird ein Arbeitszeitgesetz eingeführt, das hinten und vorne von Lücken und Schlupflöchern gespickt ist, in der Bildung werden Schritte zurück anstatt nach vorn gemacht, die Pflege wird vernachlässigt, arbeitssuchenden Menschen wird die Unterstützung gekürzt und Hilfe suchende Flüchtlinge werden auf abscheuliche Art und Weise außer Landes gebracht“, zählte Auer vor über 140 Besuchern der Wahlkampfveranstaltung in der Fabrik Kaltenbrunn in Bludenz auf.