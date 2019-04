Achte Auflage des GP Vorarlberg am Nationalfeiertag

Am 1. Mai liefern sich über 120 Rad-Profis einen Kampf um den Sieg im GP Vorarlberg. Mittendrin das Team Vorarlberg Santic.

Am kommenden Mittwoch 1. Mai dreht sich im Walgau alles um das Thema Rad. In Nenzing startet um 11 Uhr der GP Vorarlberg zur bereits achten Austragung und der „Tag der Arbeit“ wird wortwörtlich ein hartes Stück Arbeit werden für die Profis vom Team Vorarlberg Santic. Das ÖRV Bundesliga Rennen ist wie immer international stark besetzt und verspricht einen spannenden Rennverlauf.

Die über 120 Radprofis werden auch heuer den bewährten Kurs von 2018 in Angriff nehmen. Nach dem Start in Nenzing wird der kurze, schwere Anstieg von Schlins nach Röns gefahren. Von Satteins geht es weiter nach Frastanz und zurück über Beschling nach Nenzing.

Team Vorarlberg Santic Youngsters stehen in der Pflicht

Vier Stützen des Teams fehlen! Daniel Geismayr mit dem an der Tour of the Alps erlittenen Kahnbeinbruch. Davide Orrico mit einer Viruserkrankung und die beiden Schweizer Kapitäne Patrick Schelling und Roland Thalmann. Nach ihren starken Auftritten an der Tour of the Alps haben die beiden Letzgenannten die Einberufung zur morgen startenden Tour de Romandie (SUI) erhalten. Ihre erste World Tour Rundfahrt im Schweizer Nationalteam.