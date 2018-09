Abschlusskonzert der „Montafoner Ressonanzen“

Er bildet ein Kleinod inmitten von Schruns, der Innenhof des Heimatmuseums Schruns. Dieser war auch Schauplatz des Abschlusskonzerts der Konzertreihe „Montafoner Ressonanzen“.

Dieses Mal gab es mit „Fagott It!“ einen besonderen Leckerbissen für Freunde von klassischer musik. Doch auch Ausflüge ins Moderne, in den Jazz und Pop und Rock wurden in den rund zwei Stunden unternommen.

Eine Dame bündelte dabei drei Herren und zusammen bilden sie ein wahrhaft fagöttliches Quartett. Alle vier musiker sind in verschiedenen Orchestern tätig und bestechen durch ihre Virtuosität, ihren Farben- und Einfallsreichtum auf „ihrem“ Instrument. So boten die vier eine qualitativ äußerst hoch stehende Zeitreise vom Barock bis in die Gegenwart mit den markanten Klängen des Fagotts den Zuhörern, die nicht nur die virtuose Spielkunst der vier Berufsmusiker am Ende beklatschten sondern auch den lauen Herbstabend im Innenhof des Heimatmuseums Schruns genossen.