A14 war am Samstag nach Unfall gesperrt

Am frühen Samstag Abend musste die A14 bei Feldkirch Nord nach einem Selbstunfall eines 50-jährigen Pkw-Lenker A14 war am Samstag nach Unfall gesperrtgesperrt werden.

Am Samstag, den 25.05.2019, um 18:30 Uhr, war ein 50-jähriger Österreicher mit seinem Pkw auf der A14 in Fahrtrichtung Tirol unterwegs, als er auf Höhe Feldkirch Nord aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er prallte vermutlich ungebremst in den Fahrbahnteiler, worauf der Pkw zurückgeschleudert wurde und auf der Überholspur zum Stehen kam.