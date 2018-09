8:1! RW Rankweil deklassiert BW Feldkirch fast zweistellig

Der Torhunger von RW Rankweil im Traditionsderby in Feldkirch im 8:1-Bestschießen war kaum zu stillen.

Ein Triplepack von Fabian Koch und Matthias Bechter plus der Doppelpack von Manuel Pose bedeutete für RW Rankweil im traditionsreichen Derby im Feldkircher Waldstadion ein 8:1-Schützenfest. Die Rot-Weißen mit Coach Stipo Palinic sind in der Vorarlbergliga nun Fünfter, Feldkirch ist Schlusslicht. Rankweil ohne die gesperrten Matthias Flatz und Deniz Erkan feierte trotzdem einen hohen Kantersieg. Für Rankweil kommen nun die Wochen der Wahrheit um einen Startplatz für die Eliteliga Vorarlberg. Wolfurt (h), Alberschwende (a), Egg und Bizau warten auf Andreas Schwendinger und Co.