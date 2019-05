61-Jährige im Bus gestürzt – vorerst kein Schadenersatz

Jeder muss sich festhalten. Vorrichtungen gibt es ausreichend, so die Begründung des Bezirksgerichtes.

Ende Mai stieg die 61-jährige Lauteracherin in Innsbruck in einen Linienbus. Zunächst musste sie stehen, weil kein Sitzplatz frei war. Als ein Platz frei wurde, wollte sie schräg rückwärts zu diesem Sitz. Doch genau in diesem Moment, als sie sich nicht ausreichend festhielt, fuhr der Linienbus wieder an. Sie stürzte und zog sich einen Kompressionsbruch der Lendenwirbelsäule zu. Doch das zuständige Bezirksgericht Innsbruck lehnte die Schadenersatzforderung von 6000 Euro vorerst ab. Klagsvertreterin Olivia Lerch bekämpft die Entscheidung.