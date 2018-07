43 Missbrauchs-Betroffene kontaktierten Werdenigg-Initiative

Mit #WeTogether (wetogether.eu) hat die ehemalige Alpine Weltcup-Skiläuferin Nicola Werdenigg eine Plattform für Opfer sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch im Sport ins Leben gerufen. Am Mittwoch hat der Verein erste Zahlen bekanntgegeben.

Seit Ende November 2017 seien insgesamt 114 Meldungen eingegangen – 43 davon bezogen sich tatsächlich auch auf den Bereich Sport. Die geäußerten Tatvorwürfe seien zeitlich zwischen 1968 und 2017 angesiedelt, “mehr als 80 Prozent” im Leistungssport Ski Alpin und Nordisch. “Rund 55 Prozent der mutmaßlich Betroffenen erlebten die gemeldeten Vorfälle in skisportspezifischen Schulen, rund 41 Prozent in ÖSV-Nationalkadern Alpin, rund 7 im ÖSV-Kader Nordisch”, meldete #WeTogether in einer Aussendung.