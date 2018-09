29-jährige Mutter stirbt nach Po-Straffung

Leah Cambridge wollte sich einer Schönheits-Operation unterziehen und flog dafür in die Türkei. Doch während der OP kam es zu Komplikationen. Mit tragischen Folgen.

Die dreifache Mutter aus Großbritannien war nach der Geburt ihrer Kinder mit ihrem Körper unzufrieden und wollte sich in der Türkei deshalb einer Po-Straffung unterziehen. Bei der OP kam es jedoch zu Komplikationen und die junge Frau starb. Ihr Ehemann Scott Franks ist am Boden zerstört. Auf Facebook schrieb der Familienvater: “Mein Herz ist gebrochen. Es fühlt sich nicht real an. Ich hoffe, dass sie Zuhause ist, wenn ich heimkomme und dass das alles nur ein schrecklicher Albtraum ist.”