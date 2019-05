20 Jahre nach dem Erdrutsch in Sibratsgfäll

Im Mai 1999 begann in der Sibratsgfäller Parzelle Rindberg der Berg zu rutschen. Innerhalb weniger Wochen wurde mehr als ein Dutzend Gebäude zerstört.

Wie “ORF” berichtet, fiel unter anderem ein Ferienhaus in Rindberg den massiven Schlammmassen zum Opfer – noch heute steht das Gebäude schräg. Das Haus wurde damals um 18 Meter verschoben, was die unglaublichen Kräfte nur erahnen lässt, die damals durch den Erdrutsch auf die Umgebung einwirkten.

Doch wie kam es zu der Katastrophe? Es regnete tagelang – bis der Boden, die ungeheuren Wassermassen nicht mehr aufnehmen konnte. Dies führte zu immer größer werdenden Spalten im Hang und brachte auch die ersten kleinen Schäden mit sich. Der ganze Hang begann sich in Bewegung zu setzen – auf einen Kilometer Breite und zwei Kilometer Länge, bis in eine Tiefe von 50 Metern.

Gasthaus konnte gerettet werden

Während ab und zu nur einzelne Teile des Hangs in das Tal rutschten, war an anderen Tagen der gesamte Berghang in Bewegung, was durch Zeitrafferaufnahmen beobachtet werden kann. Im Fokus: Das Gasthaus Alpenrose. Selbst bewegte sich das Gebäude zwar kaum, drohte jedoch von den Erdmassen erdrückt zu werden. Dank Baggerarbeiten konnte das Gasthaus jedoch gerettet werden.