140 Jahre Tischlerei SIGG: Tradition in 4. Generation

2019 feiert die Tischlerei Sigg aus Hörbranz ihr 140-jähriges Jubiläum und blickt auf eine lange und erfolgreiche Firmengeschichte zurück. 1879 gegründet durch Michael Sigg, wird diese heute in der 4. Generation geführt.

Begonnen hat alles in einer kleinen Werkstätte, angeschlossen an die damalige Landwirtschaft. Später wurde in einem seperaten Schuppen das erste Maschinenhaus eingerichtet.