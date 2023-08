10 Restaurant-Empfehlungen im Bezirk Bludenz

Der Bezirk Bludenz hat nicht nur eine atemberaubende Natur, sondern auch eine spektakuläre kulinarische Landschaft zu bieten.

Taj Mahal

Das Taj Mahal in Bludenz bietet ein Erlebnis, das direkt in die Welt der authentischen süd- und zentralasiatischen Küche entführt. Die Vielfalt an einzigartigen und kreativen Kreationen, begleitet vom Duft des selbstgebackenen Brotes, begeistert Einheimische und Touristen gleichermaßen.

Brandnerhof

Der Brandnerhof in Brand verkörpert eindrucksvoll die Synthese aus herzlicher Gastfreundschaft und exquisiter Küche. Unter dem wachsamen Auge engagierter und freundlicher Gastgeber wird jedes gastronomische Erlebnis in diesem etablierten Haus zu einer eindrucksvollen Symphonie, komponiert aus den feinsten Noten von Qualität, Sorgfalt und Hingabe. Es ist die Kunst des Erzählens, die jedes Gericht zum Leben erweckt: eine kulinarische Reise, durchdrungen von Ehrlichkeit, Leidenschaft, Achtsamkeit und Originalität. Im Brandnerhof verwandeln sich regionale Spezialitäten und innovative Kreationen in ein gastronomisches Erlebnis, bereichert durch eine erstklassige Weinauswahl und einen unübertroffenen Service.

Cafe | Restaurant Gufer55

Das Gufer55 ist weit mehr als ein Restaurant. Unter der Regie von Andrea Beck, einer strahlenden Sternschnuppe am kulinarischen Firmament und der Gewinnerin des Titels "Aufsteigerin des Jahres", eröffnet sich im zauberhaften Herzen des Brandnertals ein wahres Universum des Genusses. Diese raffinierte und doch bescheidene Oase der Gaumenfreuden ist das Herzensprojekt von Andrea und Thomas, die die letzten 30 Jahre wir als Hüttenwirtepaar im Rätikon verbracht haben - davon 20 Jahre auf der Lindauerhütte. Ihre tiefe Liebe zur Berglandschaft und deren natürlichen Schätzen spürt man im Gufer55 sofort. Mit Sorgfalt und Nachhaltigkeit werden Rohstoffe von höchster Qualität und Herkunft ausgewählt, um daraus exquisit präsentierte Gerichte zu kreieren.

Hus Nr. 8

Als eines der ältesten Gasthäuser am Arlberg bietet das Hus Nr. 8 in Lech seinen Gästen eine exquisite Mischung aus gutbürgerlicher und traditioneller Küche. Geprägt von der Kultur und Tradition der Region strahlt das Restaurant eine einzigartige Atmosphäre aus. Dieses historische Kleinod, geführt von der Familie Walch, wartet nur darauf, seine Gäste mit authentischen Gaumenfreuden und seinem kulturellen Erbe zu bereichern.

Alpengasthof Muttersberg

Im Herzen Vorarlbergs, versteckt zwischen den majestätischen Gipfeln der Alpen, thront der Alpengasthof Muttersberg in stolzer Höhe. Eine Seilbahn bringt Sie auf 1.401 Meter Höhe, wo eine der atemberaubendsten Aussichten Vorarlbergs auf Sie wartet. Doch das ist nur ein Teil des Charmes dieses altehrwürdigen Gasthofes, der eine beeindruckende geschichtliche Tiefe aufweist. Hier empfängt Sie ein Serviceteam, das für seine Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft bekannt ist. Man scheut keine Mühen, um Ihren Besuch zu etwas Besonderem zu machen - bis hin zu detaillierten Erklärungen der faszinierenden Umgebung. Und dann ist da ja noch die Küche: Eine feine Mischung aus Tradition und Innovation, die frische und natürliche Zutaten verwendet, um Gerichte zu kreieren, die ebenso authentisch wie köstlich sind.

Antonio - Bar Ristorante Pizzeria

Im Herzen von Bludenz hat Restaurantinhaber Antonio, ein Meister der Gastlichkeit, einen einzigartigen gastronomischen Tempel geschaffen. Mit einem Händchen für italienische und heimische Köstlichkeiten lädt die Pizzeria Antonio zu kulinarischen Höhenflügen ein, die von der unverkennbaren Herzlichkeit des Hauses untermalt werden. Antonio, das Gesicht hinter diesem Schmuckstück der Bludenzer Restaurantlandschaft, wird von Gästen und Einheimischen gleichermaßen für seine Warmherzigkeit und Gastfreundschaft gelobt.

Berghof Golm

Der Berghof Golm, ein Juwel der Gastlichkeit, eingebettet in die atemberaubende Bergwelt der Montafoner Alpen, verspricht unvergessliche Momente. Im Herzen der Alpen, bei strahlendem Sonnenschein, werden kulinarische Köstlichkeiten serviert, die das Herz eines jeden Wanderers höher schlagen lassen. Ob für einen kurzen Besuch oder einen längeren Aufenthalt: Der Berggasthof bietet ein ganzjähriges Erlebnis, hier kann man sich eine Pause von Alltag gönnen und sich ein Lächeln ins Gesicht zaubern lassen.

Seilbahn Stuba

Willkommen in der Seilbahn Stuba, dem gemütlichen Bergrestaurant, wo Tradition auf Moderne trifft und kulinarische Wunderwerke hervorbringt. Umgeben von der malerischen Kulisse des Großen Walsertals und auf 1300 Höhenmetern gelegen, ist dieses ungewöhnliche Restaurant ein Ziel, das den Atem raubt und die Sinne berührt. Das Restaurant ist nur per Seilbahn zu erreichen, womit schon die Anreise zu einem besonderen Erlebnis wird. Egal ob Sommerfrische oder Winterwunderland: Der atemberaubende Blick auf das Tal und die Berge ist stets eine Reise wert.

Via Valtellina

Das Via Valtellina in Gargellen hat sich mit seiner exquisiten Küche und seinem freundlichen Team einen hervorragenden Ruf erarbeitet und ist nicht nur ein Anziehungspunkt für alle Feinschmecker*innen, sondern auch ein lebendiger Treffpunkt für Familien. Hier mischt sich fröhliches Kinderlachen mit dem pulsierenden Leben eines beliebten Restaurants zu einer ebenso lebendigen wie gemütlichen Atmosphäre. Mit erschwinglichen Preisen und ausreichend Parkmöglichkeiten bereichert das Via Valtellina die kulinarische Landschaft von Gargellen.

Engel Wirtshaus & Restaurant

Eingebettet ins malerische Klösterle erwartet Sie das Engel, das von den gebürtigen Kärntnern Cornelia und Norbert Wascher mit viel Liebe und handwerklichem Geschick geführt wird. Aus dem einst unscheinbaren Gasthof haben die beiden seit Ende der 80er Jahre im Verlauf der Zeit ein Schmuckstück gemacht, das für seine authentische österreichische Küche geschätzt wird.

