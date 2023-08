Via Valtellina: Genießen Sie hohe Kochkunst mit Alpenpanorama

Das Via Valtellina in Gargellen hat sich mit seiner exquisiten Küche und seinem freundlichen Team einen hervorragenden Ruf erarbeitet und ist nicht nur ein Anziehungspunkt für alle Feinschmecker*innen, sondern auch ein lebendiger Treffpunkt für Familien.

Das Angebot

Das Via Valtellina bietet eine abwechslungsreiche Speisekarte, die von klassischen Favoriten wie Steak, Zander und Stroganoff bis hin zu erfrischenden Salaten reicht. Das köstliche Steak wird von vielen Gästen als "oberster Hammer" bezeichnet, ein Zeichen für seine geschmackliche Exzellenz. Für die jüngsten Besucher*innen gibt es leckere Kindergerichte, darunter die schmackhaften Spare Ribs. Mit Öffnungszeiten von 11.00 bis 22.00 Uhr (außer mittwochs) bietet Via Valtellina kulinarische Köstlichkeiten zu fast jeder Tageszeit. Mit etwas Vorplanung kann man sich sogar auf Spezialitäten wie Chateaubriand und Schweinshaxen freuen.

Lage & Ambiente

Eingebettet in die malerische Kulisse von Gargellen bietet das Via Valtellina ein Ambiente voller Charme und Stil. Das lichtdurchflutete und ästhetisch eingerichtete Restaurant strahlt eine behagliche Atmosphäre aus, die zum Entspannen und Genießen einlädt. Es ist nicht nur das atemberaubende Ambiente, das dieses Restaurant so einzigartig macht, sondern auch das Versprechen eines erholsamen Tages in den Bergen ohne kulinarische Kompromisse. Das Via Valtellina bietet die perfekte Harmonie zwischen Entspannung und Genuss, die allen Gästen ein Lächeln auf die Lippen zaubert.

Fazit

Was uns angesprochen hat: Das Via Valtellina überrascht mit einer Vielzahl an kulinarischen Highlights, von traditionellen österreichischen Gerichten, wie Tiroler Gröstl und Montafoner Kässpätzle, bis hin zu internationalen Köstlichkeiten, wie gebratener Forelle. Die hohe Qualität der Speisen sowie der exzellente und aufmerksame Service laden dazu ein, kulinarische Abenteuer in der Via Valtellina zu planen. Nicht zu vergessen ist die Möglichkeit, exquisite Spezialitäten wie Chateaubriand oder Schweinshaxen vorzubestellen, was Frische und Qualität garantiert.

Was uns überrascht hat: Egal ob Sie in flüchtiger Eile ein schnelles, leckeres Essen suchen oder einen erholsamen Abend mit exzellent vorbereiteten Spezialitäten verbringen möchten, das Via Valtellina schafft es, sie in jedem Fall zu überraschen. Es hat uns erstaunt, wie erfolgreich dieses Restaurant den Balanceakt zwischen effizientem Service und gehobener Gastronomie meistert. Überraschend war auch die Lautstärke und Lebendigkeit, die deutlich unterstrich, dass es sich beim Via Valtellina nicht um ein traditionelles Candle-Light-Restaurant handelt, sondern vielmehr um ein lebhaftes Erlebnis für die ganze Familie.

Wofür wir wiederkommen: Das Via Valtellina bietet mehr als ein kulinarisches Erlebnis: Es ist die Atmosphäre, die die Gäste immer wieder anzieht. Ein stimmungsvolles Ambiente, angemessene Preise und eine abwechslungsreiche Speisekarte schaffen ein unwiderstehliches Gesamterlebnis. Besonders hervorzuheben ist das Angebot für Kinder, das dazu einlädt, die Via Valtellina mit der ganzen Familie zu besuchen. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, spezielle Gerichte vorzubestellen - eine Besonderheit, die jeden Besuch zu einem einzigartigen kulinarischen Erlebnis macht.

Publikumslieblinge: Im Via Valtellina gibt es eine Reihe von Gerichten, die bei den Gästen besonders gut ankommen. An erster Stelle steht wohl das Steak, gefolgt vom Stroganoff mit Rösti. Aber auch die Spare Ribs haben viele Fans, ebenso wie die liebevoll zubereiteten Kindermenüs. Klassiker wie Wiener Schnitzel und Tiroler Gröstl gehören ebenfalls zu den Favoriten. Außergewöhnliche Gerichte wie das Chateaubriand oder die gebratene Forelle zeugen von der hohen Qualität der Küche.

Via Valtellina

Alpenpanorama inklusive: Genießen Sie hohe Kochkunst im Via Valtellina