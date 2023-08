Seilbahn Stuba: Gaumenfreuden auf höchstem Niveau

Willkommen in der Seilbahn Stuba, dem gemütlichen Bergrestaurant, wo Tradition auf Moderne trifft und kulinarische Wunderwerke hervorbringt. Umgeben von der malerischen Kulisse des Großen Walsertals und auf 1300 Höhenmetern gelegen, ist dieses ungewöhnliche Restaurant ein Ziel, das den Atem raubt und die Sinne berührt.

Das Angebot

In der Seilbahn Stuba erwartet Sie eine Genussreise vom Herzen der österreichischen Küche bis zu den aufregendsten Ecken der internationalen Gastronomie. Jedes Gericht wird frisch und sorgfältig zubereitet, wobei traditionelle Klassiker ebenso zur Geltung kommen wie moderne Kreationen. Besondere Aufmerksamkeit verdient die hausgemachte Mehlspeisenauswahl, deren absolutes Highlight die unwiderstehliche Torte ist: ein Gedicht aus Schokolade, Früchten und Sahne. Nicht weniger begehrt sind die Kässpätzle. Abgerundet wird das kulinarische Erlebnis durch eine große Auswahl an Getränken, von Kaffee und Cappuccino bis hin zu erlesenen Weinen.

Lage & Ambiente

Nur einen Sprung vom Gipfel entfernt erwartet Sie das Seilbahn Stuba in einem traumhaften Ambiente. Die direkte Lage an der Bergstation ermöglicht den Gästen ein spektakuläres Panorama auf die umliegende Bergwelt und das Tal. Das Interieur des Restaurants strahlt eine behagliche Gemütlichkeit aus, die durch den herzlichen Service noch verstärkt wird.

Ein Highlight ist dabei auch die großzügige Sonnenterrasse, die zum Verweilen einlädt und durch ihre geschickte Positionierung vor direkter Sonneneinstrahlung schützt. Umgeben vom UNESCO Biosphärenpark Großes Walsertal, ist das Restaurant im Winter ein beschauliches Skigebiet und Ausgangspunkt für Schneeschuhwanderungen und Skitouren. Im Sommer hingegen verwandelt es sich in den idealen Startpunkt für Wanderungen aller Schwierigkeitsgrade.

Fazit

Was uns angesprochen hat: Inmitten der malerischen Kulisse des Großen Walsertals und in schwindelerregender Höhe zog uns die Seilbahn Stuba in ihren Bann. Die Kombination aus atemberaubender Aussicht und der Möglichkeit, nach einem herzhaften Essen die Hänge hinunter zu schweben, ist ein Erlebnis, das die Herzen von Natur- und Kulinarikliebhaber*innen höher schlagen lässt. Das viel gerühmte Panoramafrühstück mit seinem opulenten Buffet verzaubert nicht nur den Gaumen, sondern auch das Auge. Die Kombination aus frisch zubereiteten, qualitativ hochwertigen Speisen und einem unvergleichlichen Ausblick verleiht der Seilbahn Stuba ihren unvergleichlichen Charme.

Was uns überrascht hat: Unsere Begeisterung wurde nur noch von den Überraschungen übertroffen, die uns vor Ort erwarteten. Die unerwartet hohe Qualität der Speisen und die üppigen Portionen verblüfften uns. Insbesondere der Wildburger kann als kulinarisches Meisterwerk bezeichnet werden - manch einer wagte es sogar, ihn als den besten Burger seines Lebens zu bezeichnen. Trotz der abgeschiedenen Lage inmitten der österreichischen Alpen überzeugte uns der Service mit seiner herzlichen Art. Eine überraschende Facette, die unser Erlebnis abrundete, war die faszinierende Geschichte der Seilbahn nach Sonntag-Stein, die in der Seilbahn Stuba zu lesen war.

Wofür wir wiederkommen: Die Seilbahn Stuba besticht durch eine Mischung aus kulinarischer Finesse, zuvorkommendem Service und traumhafter Aussicht. Doch nicht nur die Gaumenfreuden locken: Die Nähe zu atemberaubenden Wander- und Skirouten macht das Restaurant zum idealen Ausgangspunkt für einen erlebnisreichen Tag in den Bergen. Aber auch die Aussicht allein wäre Grund genug, wieder in die Seilbahn zu steigen. Die Seilbahn Stuba verbindet auf unvergleichliche Weise exzellentes Essen mit einer Atmosphäre, wie sie nur mitten in den Alpen entstehen kann. Ein Muss für Natur- und Sportliebhaber*innen, für Familien und auch für unsere vierbeinigen Freunde.

Publikumslieblinge: Natürlich bleiben den Gästen auch die kulinarischen Highlights in Erinnerung. Besonders hervorzuheben sind die Kässpätzle, die einfach alle Gäste begeistern. Die Möglichkeit, diese Köstlichkeit bei einem so einzigartigen Panoramablick zu genießen, ist ein unvergessliches Erlebnis. Ebenso gefragt sind das Panoramafrühstück und der bereits erwähnte Wildburger - beide haben sich einen festen Platz in den Herzen vieler Besucher gesichert. Die deftigen Speisen und die hausgemachten Mehlspeisen haben es den Besucher*innen besonders angetan. Zudem begeistert auch die Terrasse mit dem unvergleichlichen Blick auf das Große Walsertal und die umliegende Bergwelt viele. Kurzum: Die Seilbahn Stuba bietet für jeden Geschmack das Richtige und bleibt den Gästen als unvergessliches kulinarisches Erlebnis in Erinnerung.

Seilbahn Stuba

Gaumenfreuden auf höchstem Niveau