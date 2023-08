Antonio: Frisch zubereitete italienische und heimische Spezialitäten

Das Angebot

Lage & Ambiente

Eingebettet in die belebte Bahnhofstraße in Bludenz ist das Antonio ein Ort der Herzenswärme und Gastfreundschaft. Jenseits der gewöhnlichen Stadthektik offenbart sich ein Ort des Wohlbefindens, in dem der Zauber der Gastfreundschaft zum Leben erweckt wird. Hier begegnet man einer Atmosphäre von Herzlichkeit und Charme, die alle Besucher in ihren Bann zieht. Der einladende Innenraum bietet eine behagliche Wärme, die nur durch die herzliche Gastlichkeit von Antonio und seinem Team übertroffen wird. An milden Sommerabenden bietet das Restaurant einen idyllischen Außenbereich in einer beschaulichen Gasse sowie einen liebevoll gestalteten Gastgarten - ein charmantes Refugium inmitten der Bahnhofstraße.