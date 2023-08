Berghof Golm: Kulinarische Höhenflüge in den Montafoner Alpen

Das Angebot

Der Berghof Golm überzeugt mit einer zuvorkommenden Bedienung, die mit ihrer herzlichen und authentischen Art für das gewisse Etwas sorgt. Ebenso beliebt ist das gute Essen - von rustikaler Bergmannskost bis hin zu raffinierten kulinarischen Kreationen wird eine große Vielfalt angeboten. Das Frühstück in der Morgensonne mit Blick auf die majestätischen Gipfel der Montafoner Alpen begeistert einfach alle Gäste. Das Highlight ist für viele somit der einzigartige Ausblick von der Terrasse. Der Berghof Golm ist mit seiner meisterhaften Kombination aus traditioneller Küche, herzlichem Service und fairen Preisen ein gastronomisches Highlight, das die Sinne eines jeden Genießers anspricht. Die Spinatknödel sind hier die unangefochtenen Champions der Speisekarte.

Das kostenlose WLAN, eine Seltenheit in dieser Höhenlage, bietet die Möglichkeit, sich mit der Außenwelt zu verbinden und den Tag in der urigen Atmosphäre des Berghofs ausklingen zu lassen. Ob für Gruppen, Vereine oder Betriebsausflüge: Der Berghof Golm ist ein Hort der Gemütlichkeit und wer hier übernachtet, hat das Privileg, als Erster auf der Piste oder auf dem Berg zu sein. Die traditionelle Montafoner Küche wird von Wanderern und Skifahrern gleichermaßen geschätzt. Hier wird allen Gästen ein Stück Alpenromantik geboten, das die Herzen höher schlagen lässt.

Lage & Ambiente

Fazit

Was uns angesprochen hat: Die Auswahl an liebevoll zubereiteten Montafoner Spezialitäten, die in einer atemberaubenden Bergkulisse serviert werden, ist ein wahrer Genuss. Hier im Berghof Golm, umgeben von rustikalem Charme und einem atemberaubenden Ausblick auf die Montafoner Alpen, fühlt man sich wohl. Ein weiteres Highlight ist die Nähe zur Golmerbahn, die den Berghof zum idealen Ausgangspunkt für Bergtouren macht.