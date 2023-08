Engel Wirtshaus & Restaurant: Alpenidylle trifft kulinarische Finesse

Eingebettet ins malerische Klösterle erwartet Sie das Engel, das von den gebürtigen Kärntnern Cornelia und Norbert Wascher mit viel Liebe und handwerklichem Geschick geführt wird.

Eine Besonderheit des Wirtshauses Engel ist die Norbert Waschers Leidenschaft für die Fischerei, die sich in der frischen Forelle, direkt aus den Gewässern des Klostertals, auf den Tellern widerspiegelt. Cornelia Wascher, ausgebildete Sommelière und Käsesommelière, verleiht den Gerichten mit ihren handverlesenen Wildkräutern eine besondere, naturnahe Note. So sind die Wirtsleute stolz auf die positiven Rückmeldungen und freuen sich immer auf ein baldiges Wiedersehen mit ihren Gästen.

Das Angebot

Im Wirtshaus Engel erwartet Sie eine reichhaltige Speisekarte mit traditionellen österreichischen Gerichten und frischen Produkten aus der Region. Die Vielfalt reicht von hausgemachten Köstlichkeiten, wie Marmeladen, Chutneys und Säften aus selbst gesammelten Wildfrüchten, bis hin zu verdauungsfördernden Schnäpsen aus Zirbenzapfen, Blutwurz und Meisterwurz, die Norbert Wascher selbst herstellt. Die Qualität und Regionalität der angebotenen Produkte ist mit dem AMA-Gastrosiegel ausgezeichnet worden, ein Beweis für den hohen Standard, den das Restaurant pflegt.

Das freundliche und aufmerksame Personal rundet das Angebot ab und sorgt dafür, dass keine Wünsche offen bleiben. Auch die Kleinen kommen dabei auf ihre Kosten: Ein besonders kinderfreundlicher Service sorgt dafür, dass sich auch die jüngsten Gäste wohl fühlen und bestens unterhalten werden.



Lage & Ambiente

Das Engel befindet sich in Klösterle am Arlberg, einer besonders idyllischen Gemeinde im Herzen Vorarlbergs. Das charmante Restaurant befindet sich in einem liebevoll renovierten, altehrwürdigen Haus, umgeben von einer malerischen Landschaft.

Die Atmosphäre im Engel ist warm und einladend, es ist ein Ort, der Gemütlichkeit und Behaglichkeit ausstrahlt und zum Verweilen einlädt. Hier kann man in entspannter Atmosphäre die köstliche österreichische Küche genießen und den Alltag hinter sich lassen. Ob Sie in geselliger Runde speisen, ein romantisches Abendessen genießen oder einfach nur einen entspannten Abend verbringen möchten - das Wirtshaus Engel bietet Ihnen den passenden Rahmen.

Fazit

Was uns angesprochen hat: Die Exzellenz des Engel zeigt sich in der hervorragenden Küche, die auf frischen, regionalen Produkten basiert. Das Bekenntnis der Gastgeber zu Qualität und Tradition, gepaart mit innovativen Elementen wie der Verwendung von Wildkräutern und der Herstellung eigener Produkte wie Marmeladen und Chutneys, beflügelt die kulinarische Reise. Norbert Waschers Leidenschaft für die Fischerei findet ihren Ausdruck in frischen Forellen aus dem Klostertal, die auf der Speisekarte glänzen. Die unverfälschte österreichische Küche und der zuvorkommende Service sind weitere Merkmale, die das Restaurant Engel auszeichnen. Die Gäste loben das schmackhafte Essen und die angenehme Atmosphäre - ein Lob, das unsere Begeisterung widerspiegelt.

Was uns überrascht hat: Die Vielfalt der Ausbildungen und Interessen der Gastgeber ist erstaunlich - von der Sommelière und Kräuterpädagogin bis zum passionierten Fischer und Schnapsbrenner. Die traditionelle österreichische Küche, aufgefrischt durch die Verwendung von Wildkräutern und die Herstellung von eigenen Produkten, wie Marmeladen und Chutneys, hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Bemerkenswert ist auch die Fähigkeit des Personals, trotz des großen Andrangs auch unangemeldete Gäste zu bewirten. Eine Kunst für sich, die das Engel mit Bravour meistert.

Wofür wir wiederkommen: Die Sehnsucht nach frischen, regionalen Gerichten, die mit so viel Liebe und Können zubereitet werden, lässt uns auf jeden Fall wiederkommen. Der herzliche und authentische Charakter des Restaurants Engel lädt ebenso zu einem erneuten Besuch ein wie die gemütliche Atmosphäre und die idyllische Lage in Klösterle am Arlberg. Die traditionelle österreichische Küche und der ausgezeichnete Service zeugen von einem hohen kulinarischen Qualitätsanspruch. Es ist aber vor allem die gemütliche und familiäre Atmosphäre, die uns immer wieder zum Engel führt.

Publikumslieblinge: Im Wirtshaus & Restaurant Engel gibt es eine Menge kulinarischer Köstlichkeiten, von denen einige bei den Gästen besonders beliebt sind. An erster Stelle steht die traditionelle österreichische Küche mit Klassikern, wie dem Wiener Schnitzel vom heimischen Kalb und den unvergleichlichen Arlberger Käsknöpfle. Ein weiterer Renner sind die fangfrischen Forellen von Norbert Wascher, die einen Hauch von Wildheit und Abenteuer auf den Teller bringen. Die hausgemachten Marmeladen und Chutneys, die man als Souvenir mit nach Hause nehmen kann, sind wahre Gaumenfreuden und erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit. Auch das Fondue und die Schnäpse werden von den Gästen gelobt und machen einen Abend im Engel Wirtshaus unvergesslich. Neben dem ausgezeichneten Essen begeistert die Gäste aber vor allem auch das Gefühl, willkommen zu sein und gut betreut zu werden. Insbesondere die Aufmerksamkeit des Personals gegenüber Kindern ist hier hervorzuheben. Es sind diese kleinen, aber wichtigen Details, die das Engel zu einem echten Publikumsliebling machen.

Engel Wirtshaus & Restaurant

Alpenidylle trifft kulinarische Finesse: Das Engel verzaubert seine Gäste