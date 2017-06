Zwei verletzte Jugendliche nach Mopedunfällen in Vorarlberg

Bei zwei seperaten Mopedunfällen am Montag wurden die jugendlichen Mopedlenker verletzt. - © BilderBox

Lustenau/Götzis – Zwei Mofa-Lenker, ein alkoholisierter 15-Jähriger in Lustenau, und eine 16-Jährige in Götzis, wurden am Montag bei Verkehrsunfällen verletzt.