Zwei Spiele in Brederis abgebrochen

Das traditionelle Vorbereitungsturnier vom SK Brederis im Römerstadion stand in der ersten Phase unter keinem guten Stern. In der Vorrunde wurden die Partien zwischen Brederis gegen Röthis und Rankweil gegen Meiningen wegen eines starken Gewitters mit Hagel nach 45 Minuten jeweils abgebrochen. Röthis steht nach dem 2:0-Zwischenstand gegen den Hausherren im Finale (Samstag, 18.30 Uhr). Der Finalgegner wird im Elferschießen zwischen Rankweil und Meiningen (Samstag, 17.45 Uhr) ermittelt. Die Partie Rankweil und Meiningen stand zur Pause 1:1 und die Vereine einigten sich auf ein Penaltyschießen um den wahren Sieger zu ermitteln. Bereits um 15.30 Uhr werden am Samstag, 22. Juli im Römerstadion die Finalspiele der 1b-Teams ausgetragen.