Züge nach Vorarlberg verspäten sich

Zugreisende auf dem Weg von Wien nach Vorarlberg müssen sich ab Montag auf Verspätungen einstellen. Wegen Bauarbeiten am "Deutschen Eck" zwischen Kufstein und Salzburg kommt es laut den ÖBB zu Verzögerungen von bis zu 25 Minuten.

Grund für die Verspätungen sind laut ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair Bauarbeiten der Deutschen Bahn auf der Strecke zwischen Kufstein und Salzburg, was zu Fahrplanabweichungen im Fernverkehr führe. Das betreffe vor allem Railjets auf dem Weg von Wien über Salzburg nach Westösterreich fahren. Diese kommen in Vorarlberg mit bis zu 25 Minuten Verspätung an.